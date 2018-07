Cancale, France

La Régate en carton était de retour ce dimanche sur la plage de Cancale, en Ille-et-Vilaine pour la 5é année consécutive. Cet événement consiste à construire sa propre embarcation, uniquement en carton, pour affronter d'autres participants dans une course sur l'eau. Les volontaires se sont donc donnés rendez-vous sur la plage du port-mer, à Cancale, à deux pas de la pointe du Grouin pour cinq manches. Et cette année, l'organisation a décidé de mettre à l'honneur les 40 ans de la Route du Rhum. Et on l'a bien vu dans les embarcations des différents participants.

Comme Corine et Frédérique, la quarantaine, qui ont tout misé sur un Baba-au-rhum géant comme bateau. "Tout le monde allait fabriquer des bouteilles de rhum donc il fallait qu'on trouve une autre idée en rapport avec cette boisson", sourit Corine. Elles ont même le déguisement qui va avec puisqu'elles sont habillées de blanc, "pour représenter la chantilly, on a mis une perruque rouge et on s'est maquillées en rouge pour faire la cerise", nous dit Frédérique, très fier de leurs déguisements.

Ça fait 5 ans que Corine, à gauche participe à cette régate et 4 ans pour Frédérique, à droite © Radio France - Alexandre Frémont

À côté d'elles, la réplique d'un bateau, avec des tonneaux de rhum et un palmier en carton.

C'est l'un des plus grand et plus gros bateau de la course de ce dimanche © Radio France - Alexandre Frémont

Françoise est en train de le prendre en photo. Elle est sous le charme : "C'est un petit clin d'oeil à la Route du Rhum, c'est rigolo et plein d'humour, dit-elle, téléphone à la main pour le prendre en photo. C'est plein de bonne humeur et de joie de vivre quand on voit qu'ils partent avec tous leurs petits tonneaux de rhum c'est sympa".

Il y a plusieurs types de bateaux et plusieurs tailles qui participent à cette régate © Radio France - Alexandre Frémont

Certaines personnes participent à leur 5e régate consécutive, comme les Déraillés © Radio France - Alexandre Frémont

À droite de l'embarquement, on trouve une réplique en carton de baleine, un des mammifères que les skippers pourront croiser sur la Route du Rhum. L'oeuvre est signé Océo, Arnaud, Noa et Léa, tous une bonne dizaine d'années : "On y a passé deux jours et demi à bosser dessus. On est un groupe de jeunes, à côté de Rennes, et on a fait ça avec notre animatrice, détaille Océo. Et puis si on coule, c'est pas grave parce que ça sera marrant", termine Arnaud.

Parmi les participants, une famille bretonne, la famille Lanoë. Composée de Franck et Sabrina les parents, Valentin et Amélie les enfants.. Ils sont venus il y a deux ans et sont tombé amoureux de cette course. Ils ont donc participé pour la première fois ce dimanche. Écoutez comment ils décrivent leur bateau ci-dessous :

Écoutez la famille Lanoë, qui participe à sa première régate en carton et qui nous décrit son embarcation Copier

Avec 23 équipes alignés cette année, spéciale Route du Rhum, c'est une réussite pour Inga Smyczynski, membre de l'organisation : "On a de super bateaux, une super météo, la mer est comme un lac c'est parfait pour l'embarquement pour les participants donc c'est super !" s'exclame-t-elle.

D'autres bateaux en cartons, avec celui qui a coulé en premier à droite, le Smiley, monté dans un petit salon à Paris pour une famille © Radio France - Alexandre Frémont

Ils étaient près de 100 à participer à cette régate sur la plage de Port-Mer à Cancale © Radio France - Alexandre Frémont

Et quand on sort de l'eau, et bien ça donne ça pour les bateaux en carton © Radio France - Alexandre Frémont

Et c'est le skipper Gilles Lamiré, en course pour la prochaine route du Rhum qui a lancé la régate.

Il y avait même des bouteilles à la mer ce dimanche © Radio France - Alexandre Frémont

Revivez la première manche de la Régate ci-dessous :