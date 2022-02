PHOTOS - La 7e édition de la Geek expo d'Avignon couronnée de succès

Ce samedi 12 et ce dimanche 13 février, le parc des expositions d'Avignon se pare aux couleurs de la pop culture avec la Geek expo. L'édition 2020 avait rassemblé plus de 16 000 personnes.

L'édition 2021 n'avait pas eu lieu à cause de la Covid. Mais les fans de mangas, de jeux vidéo, ou de jeux de rôle attendaient ce rendez-vous avec impatience. Ils étaient nombreux dès 8 heures à faire la queue pour entrer dans l'enceinte de la manifestation alors que les portes n'ouvraient qu'à 10 heures. Déguisés ou non, venus pour un autographe des acteurs de Kaamelott ou non, il y en a pour tous les goûts. Les portes de l'évènement se ferment ce dimanche 13 février à 18 heures. Le pass sanitaire est obligatoire.

Des voitures de légende sont exposées. © Radio France - Julia Beaufils

Des statues grandeur nature sont installées dans la hall principal du parc des expositions. © Radio France - Julia Beaufils

Des animations numériques peuvent être testées. © Radio France - Julia Beaufils