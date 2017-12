PHOTOS - La course des illuminés : du fluo à gogo !

Par Théo Hetsch, France Bleu Pays Basque

Entre deux réveillons, certains avaient envie de se dégourdir les jambes. Plus de mille personnes ont participé à la troisième édition de la course des illuminés à Biarritz. Une course de nuit - ou marche pour ceux qui ont abusé de la bûche - de 5 km, non chronométré dans une ambiance festive.