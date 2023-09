PHOTOS - La naissance, enfin, des premières petites tortues à Porquerolles

Le moment était attendu depuis la mi-juillet et la découverte d'un nid de tortue caouanne sur la plage noire de Porquerolles. Après 56 jours d'incubation, samedi vers 21 heures, des petits bébés tortue percent la surface du sable. Jusqu'à 2 heures du matin, 11 tortillons rejoignent la mer. Treize autres bébés regagnent la Méditerranée au cours de la nuit, dont un groupe de 12. Et ce lundi matin, trois nouveaux tortillons sont nés. Et il peut encore s’écouler plusieurs jours avant que l’ensemble des tortillons ne sortent du nid.

Un nid protégé depuis sa découverte et surveillé par les spécialistes. Dès le 43e jour d’incubation, une surveillance humaine a été mise en place 24 heures sur 24 grâce à 87 volontaires bénévoles. Certains ont passé des nuits entières à scruter le moindre mouvement dans le sable.

Les premières naissances ont eu lieu samedi soir à partir de 21 heures - L. Labore

A cette heure, les spécialistes ont assisté à l'émergence de 27 tortillons. Mais les naissances peuvent se poursuivre encore pendant plusieurs jours. - Océane Turbelin

27 premières tortues Caouanne ont regagné la mer depuis la Plage noire de Porquerolles - Océane Turbelin