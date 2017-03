PHOTOS - Voici Top, la petite chienne périgourdine qui a passé 10 jours sous terre

C'est avec émotion que Michel, chasseur de Dordogne, a retrouvé sa petite chienne Top ce jeudi. La chienne jagd terrier est rentrée à la maison après avoir passé dix jours coincée sous terre. Et elle est en parfaite santé selon le vétérinaire.

C'est une histoire qui se finit bien. Michel Feymendie, a retrouvé sa petite chienne de chasse saine et sauve après dix jours passés sous terre. Elle est rentrée toute seule à la maison ce jeudi matin à Saint-Pierre-de-Côle en Dordogne. La chienne était tombée dans un trou en pistant un renard lors d'une partie de chasse la semaine dernière. Un véritable élan de solidarité était né et des dizaines de personnes, spéléologues, voisins, chasseurs avaient tenté en vain de la localiser grâce à son collier GPS.

En bonne santé selon le vétérinaire

Et la petite chienne va bien selon le vétérinaire qui l'a examinée ce jeudi après-midi. Elle a perdu deux kilos, elle est déshydratée, mais rien de bien méchant. Elle aurait réussi à survivre en mangeant un animal. Selon Michel, il s'agirait d'un renard au vue des poils retrouvés dans ses crottes.

Michel, sa femme Jeanne et leur fille Joëlle sont soulagés. Ils remercient tous les bénévoles, spéléologues, chausseurs et voisins qui se sont mobilisés pendant une semaine pour retrouver la petite chienne. Et ce soir tout le monde a rendez-vous à la cabane de chasse de Michel pour fêter le retour de la Top.

Michel ne dormait plus depuis qu'il avait perdu sa chienne © Radio France - Caroline Pomès

La Top prend un repos bien mérité © Radio France - Caroline Pomès

La petite chienne a perdu deux kilos mais est en pleine forme selon le vétérinaire © Radio France - Caroline Pomès

La chienne est bien déshydratée © Radio France - Caroline Pomès