PHOTOS - La star des barbiers français, Marc Thibault, impose son style à la Mayenne

Un artiste de la coupe, un barbier d'excellence. Le Strasbourgeois Marc Thibault donne des cours à des stagiaires du Nord-Mayenne sur la taille et l'entretien de la barbe. C'est le salon "Couleurs E Dépendance" de Marc Mauny qui organise cette formation.

Mayenne, France

Marc Thibault a un surnom dans le milieu de la coiffure : le M'Bappé de la coupe, de la taille et de l'entretien de la barbe. Très élogieux, très flatteur. L'artiste et artisan alsacien sourit quand on le compare au talentueux footballeur. Modeste, il reconnait, du bout des lèvres, une certaine réputation dans son environnement professionnel. "C'est du lourd, du très lourd. C'est ce qu'on fait de mieux" souligne Marc Mauny.

illustration formation barbier à mayenne © Radio France

Cette après-midi là, plusieurs stagiaires sont présents. Ce sont des femmes, des coiffeuses professionnelles du Nord-Mayenne et même de l'Orne qui veulent apprendre les bonnes techniques pour se lancer, à leur tour, dans cette activité.

Formation barbier à Mayenne © Radio France

La barbe, c'est du sérieux ! Et devenir barbier ou barbière ça ne s'improvise pas. D'où la venue à Mayenne de Marc Thibault.

formation barbier à Mayenne © Radio France

La barbe, c'est tendance, à la mode depuis quelques années. 55% des hommes la portent en France. Un engouement auquel les coiffeurs et coiffeuses doivent s'adapter : "toujours côtoyer l'excellence, c'est génial. C'est un marché porteur et alors ce n'est pas réservé qu'aux hommes, les femmes peuvent donc se lancer dans ce créneau-là".

La star des barbier français, Marc Thibault, forme des coiffeuses mayennaises à la taille et l'entretien d'une barbe Copier