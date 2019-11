PHOTOS : la vie de château à vendre à Morvillars

"On propose à 15 familles d'avoir 1/15e de la vie de château" résume avec le sourire Pascal Piccinini, entrepreneur et nouveau propriétaire du château de Morvillars, classé monument remarquable industriel dans le Territoire de Belfort. Ce promoteur immobilier, qui a par ailleurs rénové le premier étage de l'office de tourisme de Belfort, "amoureux de la vieille pierre" va entreprendre des travaux à partir de janvier 2020 pour rénover la façade et l'intérieur de la bâtisse, construite au 19e siècle. 15 appartements sont en effet proposés à la vente, 6 d'entre eux sont déjà "pré-vendus" affirme l'entrepreneur. En moyenne, l'appartement sera entre 1300 et 2000 euros le mètre carré, en fonction de la prestation voulue. Un appartement 4 pièces de 95m2 est proposé à 124 500 euros

Le château restauré dans son jus

"Vue sur les Vosges", ou "vue sur l'église", "sans aucun vis à vis", "surface entre 90 m2 et 200m2" "Commun refait avec installation d'un ascenseur, façade refaite et toiture révisée". Des annonces ont été publiés sur le site le Bon Coin et à l'agence immobilière Alliance. Chacun des appartements va garder "l'esprit château" promet l'investisseur : le parquet d'origine vieux de 141 ans est intact, au rez-de-chaussée un immense escalier en bois emmène les futurs propriétaires jusqu'aux combles.

Les communs seront conservés et poncés © Radio France - Wassilla Guittoune

Cheminées et radiateurs d'époque

En lien avec l'architecte des bâtiments de France, le promoteur va garder le maximum d’éléments d'origine comme les vasques en marbre, les radiateurs en fonte sculpté ou encore les cheminées en marbre blanc de Carat. "On a gardé d'origine les planchers, les escaliers qui sont quand même des beaux ouvrages, les moulures. Ca va être poncé, revernis" confirme Pascal Piccinini, soulignant que "le patrimoine sera préservé jusqu'au détail des crémones, des poignées des fenêtres, en bronze".

Les détails des radiateurs pourront être conservés © Radio France - Wassilla Guittoune

Toute une histoire

"Plus que la vie de château, c'est toute une histoire qui est vendue dans ces appartements" explique Françoise Ravey, maire de Morvillars, qui s'improvise agent immobilier. Elle montre alors une bibliothèque d'époque encore intacte, et qui pourra être intégrée aux futurs appartements : "On imagine les livres qui devaient orner tous les rayons. Historiquement, pendant la guerre c'était l'endroit où l'on stockait les médicaments à la place des livres. Les médicaments qui étaient utilisés pour soigner les soldats qui étaient soignés dans les pièces et au rez de chaussée"

La bibliothèque d'époque est toujours intacte et pourra être intégrée à plusieurs appartements © Radio France - Wassilla Guittoune

Un château qui a traversé deux guerres

"Ce château, ancienne demeure d'industriels et d'homme politiques, a servi d'ambulance" poursuit l'élue : "on appelait ambulance les hôpitaux improvisés pendant la guerre 14-18 donc il a sauvé beaucoup de personnes. En 1940 Mme Louise Viellard a hébergé beaucoup de soldats anglais et beaucoup d'enfants qu'elle allait sauver en passant en Suisse avec la complicité des sœurs de Delle car elle faisait partie de la résistance. Il y a eu des pages importantes de l'histoire. Et le fait qu'il soit restauré, qu'il ait un nouveau destin nous ravit pour le patrimoine. C'est important d'inscrire cela dans l'histoire du village".