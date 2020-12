PHOTOS - La ville de Longueau relance son concours des maisons illuminées pour Noël

La Ville de Longueau a repris sa petite tradition de Noël cette année : le concours des plus belles maisons illuminées. Les habitants devaient décorer leur jardin, illuminer leur façade et leurs fenêtres pour les fêtes. Un jury formé d'une dizaine de membres du conseil municipal fait le tour des maisons ces lundi 21 et mardi 22 décembre pour les noter. Une vingtaine de familles ont joué le jeu, et certains s'en sont donné à cœur joie, pour le plus grand bonheur des petits.

Un vrai spectacle pour les enfants

Une bonne partie des maisons illuminées se trouvent dans le quartier du cimetière de Longueau. Des crèches, des étoiles, des cerfs et des pères Noël de toutes les couleurs arborent les façades au fil des rues. Ce qui émerveille la petite Clara, 5 ans. "Flocons de neige !, montre la fillette à ses parents. Là c'est blanc, là c'est bleu", désigne-t-elle les yeux grand ouverts. Un bonheur partagé avec sa maman, Camille, et Benjamin son papa "C'est elle qui s'arrête en premier. Mais nous aussi, même tout seuls, on a tendance à s'arrêter le soir. Ca nous met un peu dans l'esprit de Noël".

Des illuminations pour oublier la crise sanitaire

Selon lui, cette année les riverains se sont surpassés pour oublier un peu la crise sanitaire, "Il y avait déjà de très belles décorations avant mais cette année on sent que les gens ont vraiment fait de très belles décorations. C'est vraiment agréable". Parmi les décorateurs, il y a Gérard qui illumine sa maison chaque année. Cette fois, il a mis deux mois pour poser ses sculptures et guirlandes. c'est surtout pour faire plaisirs aux enfants qu'il le fait, "Quand on voit les enfants passer dans la rue, ils sont vraiment émerveillés de voir toutes ces lumières ! Il y a beaucoup de gens qui sonnent et qui me félicitent. Qui me disent merci pour les enfants, merci de décorer le quartier. Ca fait plaisir". Le jury doit délibérer et donner son classement dans les prochains jours, avant Noël promet-on à la mairie. Les gagnants recevront des bons d'achat de 20 à 50 euros.

Quelques-unes des maisons illuminées en images

L'une des maisons illuminées de Longueau © Radio France

