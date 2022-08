PHOTOS : Le championnat du monde de châteaux de galets à Villeneuve-Loubet, un événement unique au monde !

Pierre, Louis et Alexandre ont reproduit la baie des anges en galets

Il n'y a pas que le sable qui compte ! La preuve à Villeneuve-Loubet avec, ce mardi 9 août , le championnat du monde de châteaux de galets ! Un évènement qui était organisé par le comité officiel des fêtes et qui est devenu une véritable tradition au fils des années.

C'est ce château fort de galets qui remporte la 31ème édition © Maxppp - Mélodie Viallet

Un cœur en galets pour célébrer la paix © Radio France - Mélodie Viallet

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

31 ans d'existence

C'était la 31ème édition avec cette année vingt participants ! On a pu découvrir en galets : La baie des anges, un paon, un bateau, une fusée, un énorme cœur, et bien sûr des châteaux forts ! Cette année comme l'année dernière et l'année d'avant Bernard Agier remporte ce championnat du monde de châteaux de galets grâce à un magnifique château fort.