PHOTOS - Le ciel teinté de jaune et d'orange en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Vous avez été nombreux à partager vos photos en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges de ce ciel jaune, orange et parfois rose sous l'effet du sirocco.

Ce samedi matin, sous l'effet du sirocco le ciel de plusieurs régions s'est teinté d'orange, de jaune ou encore de rose, particulièrement dans le Sud et l'Est de la France. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges vous avez été nombreux à prendre des clichés en levant les yeux vers le ciel.

Ce phénomène météorologique est dû à un vent fort et sec, qui charrie du sable venu du Sahara. Il a touché une très large partie du Sud et de l'Est de la France, de l'Alsace à la Côte d'Azur, en passant par Saint-Étienne, dans la Loire et même jusqu'en Andorre. Il était particulièrement visible en Provence.

Vos photos en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges