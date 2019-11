PHOTOS - Le cimetière Saint-Amâtre, le Père Lachaise auxerrois

Deux à trois fois par an, et notamment à la Toussaint, des visites guidées au cimetière Saint-Amâtre d'Auxerre sont organisées par l'office de tourisme. L'occasion de (re)découvrir l'histoire de la ville et ses personnalités marquantes.

Vous allez peut-être vous y rendre en ce week-end de la Toussaint. Lieux d'intimité mais aussi d'histoire. A Auxerre, le plus important, c'est le cimetière Saint-Amâtre, où des visites guidées sont organisées deux à trois fois par an, et notamment au mois d'octobre. On l'appelle même parfois le "Père Lachaise" auxerrois. Puisqu'ici, comme à Paris, reposent toutes les personnalités qui ont marqué la ville. L'occasion donc de découvrir leur histoire derrière des noms seulement connus sur les plaques des rues.

De Paul Bert à Marie Noël

La plus importante des tombes, c'est évidemment celle de Paul Bert, déjà omniprésent dans Auxerre. La statue qui la surplombe a été créée par Bartholdi, le sculpteur de la statue de la Liberté.

Paul Bert est représenté ici en gisant, au-dessus de ta tombe © Radio France - Soisic Pellet

La tombe de Paul Bert, la "plus belle" de ce cimetière selon la guide © Radio France - Soisic Pellet

Les grandes familles auxerroises sont aussi enterrées ici © Radio France - Soisic Pellet

Des tombes originales et très travaillées, une tradition qui se perd

Céline Benoist décrit les tombes les plus spectaculaires du cimetière © Radio France - Soisic Pellet

La guide regrette déjà ces pierres tombales du 19e siècle. Une tradition qui disparait aujourd'hui selon elle, avec la modernisation des tombes. Toutes vont désormais se ressembler.