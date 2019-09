PHOTOS - Le cinéma d'Auxerre ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine

A l'occasion des Journées du patrimoine, les Auxerrois peuvent découvrir ce week-end les coulisses du cinéma Méga CGR. Des cabines numériques aux anciens projecteurs à pellicules, retour vers le futur... et vers le passé garanti ! France Bleu Auxerre vous le fait vivre en photos.

Auxerre, France

Du cinéma, on ne connaît souvent que les sièges rouges et les pop-corn. Mais l'envers du décor, beaucoup moins ! C'est ce que vous propose de faire ce week-end le Méga CGR à Auxerre, à l'occasion des Journées du patrimoine. Une première dans ce cinéma. Les visiteurs peuvent découvrir les salles de projection modernes, numérisées mais aussi les reliques, des anciens projecteurs à pellicules. De quoi rappeler quelques souvenirs à certains !

Le plus vieux projecteur a été conservé par le cinéma

Ce qui me manque le plus, c'est le son des pellicules qui tournent dans la bobine. Thomas Le Coquil, directeur du cinéma d'Auxerre

Le plus vieux projecteur est exposé dans une salle au sous-sol, habituellement fermée au public © Radio France - Soisic Pellet

A l'époque, pas d'ordinateur mais des pellicules

Karaté Kid, un film culte en pellicule © Radio France - Soisic Pellet

C'est depuis le film Avatar que tous les cinémas sont passés au numérique. Et pour cause, il n'est sorti que dans cette version ! Mais il y a encore quelques années, tous les films étaient disponibles en pellicule. Avec parfois quelques soucis techniques... Si la bobine cassait par exemple ! "Une fois, pour le film Inception, la pellicule a cassé dès le premier jour ! On a du aller en chercher une autre à Paris" raconte Thomas Le Coquil, le directeur du cinéma Méga CGR.

Le couloir des machines qui permet d'accéder à plusieurs salles de projection © Radio France - Soisic Pellet

De toutes nouvelles salles prévues pour l'automne

Aujourd'hui, tout est numérisé. Les films sont téléchargés, en version originale, française, avec 3D ou non. Mais de nouvelles innovations sont encore attendues, notamment ici à Auxerre. Dans les prochaines salles, plus d'une cinquantaine d'enceintes seront installées. Les travaux devraient commencer dès l'automne.