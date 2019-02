PHOTOS : Le concours de lancer de crêpes de Claret

Des commerçants et des parents d'élèves de Claret ont organisé un concours de lancer de crêpes samedi 8 février à l'occasion du marché du village. Le vainqueur a réussi à lancer, et rattraper, un jet à près de 4 mètres 50.

Claret, France

Beaucoup de rires sur le marché de Claret ce samedi : "Allez on vient lancer la crêpe pour gagner un panier garni de 50 euros !", lance Julie à l'attention des passants. Membre de l'association des parents d'élèves de Claret et Sauteyrargues, cette maman est une des organisatrices du concours. "On s'amuse et puis ça permet de récolter un peu de sous pour les écoles", explique-t-elle. Une participation de 50 centimes est demandée.

Un gagnant à 4,50 mètres

Il faut lancer le plus haut possible mais reste le plus dur : rattraper la crêpe. "J'ai de l'entrainement, j'ai des petits enfants", affirme Caroline qui a tenté sa chance et s'en est plutôt bien sortie avec deux réceptions réussies sur trois tentatives. Mais le vainqueur du concours, Patrice, a fait mieux : un jet à 4,50 mètres. Il remporte un panier garni d'une valeur de 50 euros. Sa tentative reste cependant loin du record du Monde, détenu par un Breton. En 2008, il avait lancé sa crêpe à 9,60 mètres de haut.

Tentative bien partie... © Radio France - Serrière

...mais ratée ! © Radio France - Adrien Serrière