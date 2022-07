PHOTOS - Le Mans : l'oeuvre de l'artiste Seth élue 2eme fresque la plus belle du monde

Peinte par l'artiste Seth juste avant le festival Plein champ, cette oeuvre qui rayonne au niveau de l'impasse Jankowski au Mans, a été élue la 2e plus belle fresque du monde parmi celles réalisées en juin 2022. Classement réalisé par l'application Street Art Cities.

L'anamorphose peinte par l'artiste Seth a été élue 2eme plus belle fresque du monde réalisée au mois de juin, à un vote d'écart avec le premier.

Dans le cadre du festival Plein champ, l'artiste de street-art Seth, a peint une fresque anamorphique dans l'impasse Jankowski en plein centre-ville du Mans. Cette œuvre réalisée durant les mois de mai et juin, a été classée 2eme plus belle fresque du monde par l'application Street Arties, application qui recense les fresques de street-art à travers le monde.

L'ensemble des murs de l'impasse Jankowski ont été utilisés pour réaliser cette oeuvre. © Radio France - Jean Rinaud

La peinture de Seth était en concurrence avec une centaine d'œuvres urbaines peintes en juin.

Seth, perché, est en plein travail © Radio France - Eloïse Roger

Une fresque en forme d'anamorphose

Réalisée sur l'ensemble des murs de l'impasse Jankowski, on y voit une enfant poursuivre un lapin blanc dans un tunnel lumineux. L'œuvre de Seth a aussi la particularité d'être une anamorphose. Si on la regarde d'un certain point, elle forme un cercle parfait.

La fresque représente une enfant poursuivre un lapin blanc dans un tunnel lumineux. © Radio France - Jean Rinaud

La fresque mancelle n'est pas passée loin de la première place avec seulement un vote d'écart par rapport à l'œuvre de Slim Safont "The Punishment", exposée à Aberdeen en Écosse.

L'artiste Seth, de son vrai nom Julien Malland, était l'invité d'honneur du festival Plein champ. © Radio France - Jean Rinaud