Photos : le musée de la Mine refait à neuf pour vivre toutes les sensations des mineurs dans le Tarn

Fermé depuis 2020, le musée-mine départemental du Tarn, à Cagnac-les-Mines, rouvre ses portes. Il accueille le public gratuitement depuis le samedi 22 avril. Il a été rénové par le département pour plus d'1,7 million d'euros ( dont 160.000 euros du plan France Relance).

350 mètres de galeries

Un lieu pour retracer l’histoire de milliers de mineurs Tarnais. Au tournant des années 1950, il y avait encore plus de 7000 mineurs dans la région de Carmaux. Un musée né à la fin des années 1980 par la volonté de six anciens mineurs qui ne voulaient pas laisser se perdre leur histoire. Pour cela, 350 mètres de galeries sont creusées et un ensemble impressionnant de machines et d'outils de la mine regroupés. En 1989, quatre ans après la fermeture définitive des deux puits, le Musée de la mine de Cagnac ouvre ses portes. Le puits de mine de Campgrand est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 7 décembre 1993.Le musée a dû être entièrement rénové parce que les galeries étaient en train de s'effondrer.

Un musée dont est très fier le maire de Cagnac, Patrice Norkowski car c'est aussi son histoire comme celle de tellement d'habitants du Carmausin.

Coup de grisou, parcours sonore, mapping

Plus de 3000 groupes ont déjà réservés. Notamment énormément d'écoles du Tarn mais aussi de Haute-Garonne. Il faut dire que la visite réserve de sensations fortes. Des salles d’exposition, des espaces d’accueil réaménagés, une nouvelle scénographie… On suit la directrice Véronique Malfettes et on descend avec elle au fond. Le coup de grisou, un parcours sonore, un mapping permettent de rendre tout plus vrai que nature.

Ce sont six mineurs qui ont décidé de sauver ce puits pour en faire le seul du carmausin. Le seul encore en vie, c'est Stanislas Swiatek qui est évidemment très touché de cette rénovation.

Musée-mine à Cagnac-les-Mines. Tel. 05 63 53 91 70. Week-end portes ouvertes les 22 et 23 avril 2023. Ouvert ensuite à partir du lundi 24 avril tous les jours de 10 heures à 18h30 (jusqu’à 19 heures en juillet et août). Gratuit jusqu’au 30 juin.

Le musée de la Mine refait à neuf pour vivre toutes les sensations des mineurs dans le Tarn. © Radio France - SM

