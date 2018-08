Aubais, France

C'est une adresse discrète, en pleine campagne que les propriétaires de chats connaissent bien. Certains viennent de loin pour y déposer leur animal au moment des vacances.

Ça fait 10 ans déjà que "Le Jardin des chats" a ouvert ses portes à Aubais, entre Nîmes et Montpellier. Un hôtel pour chats 5 étoiles. Arnaud Zafrilla en est le fondateur. C'est parce qu'il ne trouvait pas d'endroit idéal pour déposer son chat pendant les vacances qu'il a eu l'idée de cet hôtel.

Des jeux et des caresses

Tout est fait en effet pour que les animaux se sentent comme chez eux, le temps de leur séjour. On les nourrit, on leur fait des caresses et on joue avec eux.

"Dans les chambres, il ya des fontaines à eau qui reproduisent l'effet robinet, on a des distributeurs d'alimentation qui leur permettent de manger quand ils le souhaitent. On a une webcam dans chaque chambre qui permet au propriétaire de garder le contact avec son petit compagnon".

Arnaud Zafrilla, le fondateur du "Jardin des chats" Copier

L'hôtel est ouvert à l'année

La majeure partie du temps, les chats dorment dans leur chambre. Ils peuvent aussi jouer dans le jardin, entièrement sécurisé par un grillage, comme dans une volière.

12 chambres au total pour une capacité de 80 places. Elles sont toutes complètes pendant l'été, les vacances scolaires ou Noël. Il faut en effet réserver très à l'avance pour trouver des disponibilités. Certains propriétaires reviennent chaque année.

Reportage au "Jardin des chats" Copier

Fort du succès du "Jardin des chats" à Aubais, Arnaud Zafrilla a ouvert un deuxième hôtel à Marseille en 2016. Mais sans jardin, cette fois.

Le bâtiment des chambres © Radio France - Sylvie Duchesne

L'heure de la sieste © Radio France - Sylvie Duchesne

Comme à la colo © Radio France - Sylvie Duchesne