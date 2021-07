PHOTOS - Le Puy-en-Velay accueille le championnat de France de bûcheronnage

Le bûcheronnage, ce n'est qu'un métier, c'est aussi un sport ! Les meilleurs Français de la discipline s'affrontent tout ce week-end au Puy-en-Velay, à l'occasion des championnats de France organisés par l'équipementier Stihl. La finale a lieu ce dimanche place du Breuil : 12 bûcherons vont s'affronter à partir de 14 heures dans six épreuves. Au programme : haches, scies manuelles et bien sûr tronçonneuses.

Des tronçonneuses avec un moteur d'ULM

Les engins utilisés sont très différents d'une tronçonneuse classique. La "Hot saw" par exemple, utilisée pour l'épreuve du même nom et qui sert à débiter des rondelles de billes le plus rapidement possible, est libre de conception. "Dessus, on utilise des moteurs de motos, de kartings et parfois d'ULM", explique Jean-Noël Reynaud, responsable France du bûcheronnage sportif chez Stihl. "Ca pèse entre 28 et 32 kilos, avec des puissances qui varient entre 60 et 80 chevaux. L'idée, c'est de faire découvrir ces métiers au grand public, à travers différentes épreuves où on remet en scène l'histoire au bûcheronnage."

Une "Hot saw", une tronçonneuse customisée. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Plusieurs heures d'entraînement par semaine

Et n'allez pas dire que ce n'est pas un sport ! Pierre Puybaret, quintuple champion de France, s'entraîne par exemple deux heures tous les jours. "Il faut développer de la force, pas du volume", explique Alexandre Meurice, lui aussi qualifié pour la finale. "Moi j'ai créé mon club à Chaource, dans l'Aube, il y a une dizaine d'année. Aujourd'hui nous avons huit adhérents. Le bûcheronnage sportif se développe en France, notamment parce que les passages à la télé sont désormais réguliers."

Les billes de peuplier utilisées pour la compétition proviennent du bois de culture et auraient fini en caissettes d'emballage. Ensuite, les restes de bois sont débités en copeaux qui seront utilisés pour des chaufferies.