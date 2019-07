PHOTOS - Le Roannais accueille les championnats du monde de vélo couché ce week-end

Drôle de position mais vitesse impressionnante. Le vélo couché ne laisse pas les amateurs insensibles. Depuis vendredi, Vougy et Charlieu et Nandax accueillent les championnats du monde de vélo couché pour leur troisième édition.

Charlieu, France

L'été est définitivement vélo dans la Loire ! Après le passage du critérium, celui du Tour de France, voici les championnats du monde de vélos couchés. Ils ont lieu depuis vendredi et jusqu'à dimanche dans le Roannais entre Vougy et Charlieu et Nandax. Trois jours d'épreuves avec 122 participants amateurs venus du monde entier pour participer à la 3e édition.

Vitesse et adrénaline

Un vélo couché semi-caréné passe la ligne d'arrivée sur la D39. © Radio France - Nérissa Hémani

De nombreux curieux sont assis le long de la départementale D39, un kilomètre entre les champs, entre Montrenart et Bas-Jarret où se joue un drôle de ballet. Une centaine de vélos défilent à ras le sol, la vitesse est vertigineuse, les cyclistes sont à bout de souffle. Vélo couché tricycle, vélo mobile (caréné), le vélo couché à deux roues (caréné ou semi caréné) défilent tels de petites fusées. Tous cherchent à aller le plus vite possible. Le premier atteint les 60 km/h, loin du record du monde de 140 km/h.

Une position plus agréable

Il faut dire que ce vélo inventé par un français à la fin du 20e siècle, séduit de plus en plus d'amateurs de cyclisme. "On peut voir le paysage, parce qu'à vélo, on est penché sur la route" explique Rosy. Et pour la technique, il faut surtout forcer dans les jambes et non pas avec le dos comme un vélo classique, une position plus agréable qui a séduit, Roberto : "avant javais mal aux trapèzes, au poignets et au dos alors là c'est plus confortable".

En revanche, le prix d'un vélo couché est moins confortable, il faut compter entre 2 000 à 4 000 euros.

Les vélos couchés carénés ressemblent à des petites fusées et peuvent atteindre les 100 km/h. © Radio France - Nérissa Hemani

"Grâce au hand-bike, je vis, j'oublie tous mes soucis, je me sens accepté et je trouve ça magnifique." -Jean-Luc, cycliste handicapé

Parmi les cyclistes, Jean-Luc est champion de vélo couché au Pays Basque. Il n'a plus l'usage de ses jambes depuis cinq ans et pédale avec la force de ses bras. Grâce au vélo couché, il a repris le sport. " Je veux montrer que les handicapés peuvent se mélanger avec les valides et faire du vélo. Grâce au hand bike, je vis, j'oublie tous mes soucis, je me sens accepté et je trouve ça magnifique" raconte le cycliste. Sur la ligne droite de 1000 m, Jean-Luc a atteint les 35 km/h, une fierté pour ce Basque passionné.