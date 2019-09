PHOTOS - Le "Slip d'Or" remporté par un agriculteur marnais lors du défi "En Terre Ton Slip"

Châlons-en-Champagne, France

Des agriculteurs qui enterrent leur slip à 15 centimètres de profondeur, pour mesurer l'activité et la qualité de leurs sols. Le défi, lancé en mai par la FDSEA peut faire sourire mais s'est révélé utile. En août, les 109 slips ont été déterrés par les agriculteurs de huit départements, dont les Ardennes et la Marne. Si le slip ressort détérioré, cela veut dire qu'il y a de la vie sous terre et que les sols de bonne qualité. Ce samedi, à la foire de Châlons, c'était l'heure de récompenser le slip le plus sale. Dix finalistes ont été proposés aux internautes. 450 personnes ont voté sur Facebook pour élire "Le Slip d'Or". Romain Henin, vigneron à Ay (Marne) a été sacré sous les regards amusés d'une cinquantaine de personnes. "C'était assez amusant comme expérience. Quand j'avais expliqué l'idée à mes collègues, à mes proches, on trouvait ça drôle. C'était très instructif, ça m'a aidé à mieux connaître la vie de mon sol sur mon vignoble. _Tout le coton du slip a été dégradé_, c'est positif pour moi. Si c'est à refaire, je le fais sans problème", déclare le jeune homme.

Une idée québécoise

C'est la première fois que la FDSEA organise le défi "En Terre Ton Slip". Une idée, en provenance du Québec, pour analyser la qualité des sols exploités par les agriculteurs. "Plus le slip est dégradé, plus l'activité biologique du sol est importante. Les micro-organismes, champignons, bactéries, sont présents. _C'est la technique la plus ludique qu'on ait à l'heure actuelle_. Elle change des méthodes scientifiques, trop peu perceptibles du grand public. On a fait le choix d'enterrer un slip parce qu'on était persuadés de retrouver au moins l’élastique", explique Léa Thomas de la FDSEA 51.

Des slips neufs d'une valeur de 2 euros ont été distribués aux participants en mai 2019 © Radio France - Stéphane Maggiolini