PHOTOS - Le "spiderman" côte-d'orien répare le clocher d'une église perché à plus de 10 mètres du sol

Il est assis dans son baudrier, en face du clocher de l'église de Corberon, (Côte-d'Or), perché à plus d'une dizaine de mètres du sol. Son nom : Denis de Biasio. Cet homme de 57 ans, surnommé le "spiderman de Côte-d'Or"gère l'entreprise Lucotte, l'une des trois seules de Bourgogne-Franche-Comté à pouvoir réparer les clocher des églises de la région. C'est la seule en Côte-d'Or à le faire.

Ce mercredi 10 mars 2021, il a commencé une journée et demi de rénovation à Corberon dès 8h30 du matin. "Il faut bien deux heures pour tout installer. Ma sécurité j'ai essayé de la tendre au maximum et si je tombe elle bloque la chute", explique Denis de Biasio. Cette sécurité, c'est ce gros fil jaune que tient le quinquagénaire (voir photos ci-dessus). Il le retient s'il le système lâche. En 35 ans de carrière, il n'a cédé que trois fois. Et malgré ça Denis de Biasio sourit : "même pas peur."

Entre douleur physique et concentration

La peur du vide ? Certainement pas. Et ce malgré la distance qui le sépare des graviers en bas de l'église. "On évite d'y penser parce qu'autrement on ne monte pas et on a peur. Je préfère prendre le temps, regarder mes attaches correctement, vérifier mes nœuds correctement, et à partir de là je peux pendre tranquille", sourit Denis de Biasio. Par pendre, comprenez par le fait de rester accroché à un fil au-dessus du vide.

Denis de Biasio répare le clocher de l'église de Corberon (Côte-d'Or) perché à une dizaine de mètres au-dessus du sol. © Radio France - Cédric Hermel

Il faut rester "concentré" assure l'intéressé et surtout ne pas avoir de problème physique. Ce qui peut arriver après une heure et demie de travail. "Avec mon harnais je ne peux pas me redresser complètement, je ne peux pas étendre les jambes comme je veux. On a beau être assis, on a tous les muscles qui sont tétanisés. On est bloqués de partout", raconte le quinquagénaire. Toutefois ça a aussi ses avantages : "qu'est-ce que tu veux qu'on aille se faire chier à aller dans une salle de sport en rentrant ce soir", rigole Pascal, son acolyte.

Denis de Biasio répare le clocher de l'église de Corberon (Côte-d'Or) aidé de Pascal. © Radio France - Cédric Hermel

"On est des privilégiés", Denis de Biasio

L'un des avantages à réparer des clochers en apesanteur, c'est qu'il peut observer le paysage entre deux coups de marteau. "C'est magnifique", lâche Denis de Biasio à plus de 10 mètres du sol. "On est des privilégiés, oui"; poursuit-il. Pascal plussoie et va plus loin. "Depuis toutes ces années je m'aperçois que, finalement, les gens ont un lien particulier avec ces églises parce que quand elles ne sonnent plus, quand elles ne donnent plus l'heure, on se rend compte que les gens sont attachés à ça", raconte Pascal.

Denis de Biasio répare le clocher de l'église de Corberon (Côte-d'Or) perché à une dizaine de mètres au-dessus du sol. © Radio France - Cédric Hermel

Ils n'ont pas encore fini d'écumer les clochers des églises bourguignonnes et franc-comtoises. Ils doivent remplacer le joug de la cloche de l'église de Darcey en Côte-d'Or dans deux semaines.