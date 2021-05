Les fans l'attendent avec impatience, la saison deux d'Emily in Paris, série à succès de Netflix est en cours de tournage dans les rues de la capitale. Pour cette deuxième saison, Emily vit toujours place de l'Estrapade juste à côté du Panthéon.

PHOTOS - Le tournage de la saison 2 d'Emily in Paris a commencé

Le tournage de la saison 2 de Emily in Paris a débuté dans le quartier du Panthéon.

Dur dur de circuler autour de la place de l'Estrapade à Paris. A chaque coin du quartier, tout près du Panthéon, des vigiles font patienter les piétons entre deux prises pour ne pas entrer dans le cadre. "C'est coupé, vous pouvez passer", annoncent les équipes techniques. Car seuls les 80 figurants du jour sont autorisés dans l'angle des caméras. Des acteurs ultra lookés, la série est très mode et enjolive un peu la réalité reconnait Marjorie, grande fan qui a rappliqué sur le tournage dès que l'info a fuité sur les réseaux sociaux. "Ils sont super bien habillés, pas comme la plupart des vrais Parisiens mais c'est le charme de la série, décrit la jeune fille élève des cours Florent. C'est très cliché, le personnage, Emily doit vivre dans une chambre de bonne mais c'est un studio de luxe. Il n'y a jamais une seule voiture dans les rues, elle ne rencontre que des beaux garçons."

Le tournage de la saison 2 de Emily in Paris a débuté dans le quartier du Panthéon. © Radio France - Faustine Mauerhan

Sûrement pas assez "sexy" pour les américains justement, l'imprimeur de la rue des Fossés Saint-Jacques a par exemple été transformé en fleuriste. Kamel, le patron, plus habitué à relier des thèses d'étudiants qu'à faire des bouquets a accepter de transformer sa vitrine contre une petite indemnisation et à condition d'être discret. "J'ai aperçu Lily Colins, l'actrice principale, c'est la fille de Phill Colins, le chanteur. Mais vous savez, il y a beaucoup de tournage ici, on est habitués, rigole le gérant qui accueille toujours les clients malgré sa fausse façade.

La boutique de copie et impression de la rue des Fossés Saint-Jacques a été transformé en fleuriste. © Radio France - Faustine Mauerhan

Le tournage, qui a démarré début mai, doit continuer tout l'été. Ici mais aussi dans le centre de Paris. Place de Valois, là où travaille Emily dans la série. Et bien sûr, de nombreux monuments de la capitale seront de nouveau mis à l'honneur.