PHOTOS - Les Animaux Fantastiques envahissent les ronds-points de Brest

Brest, France

Le sorcier Norbert Dragonneau, héros de la saga "Les animaux fantastiques" de J.K. Rowling, a égaré sa valise sur le rond-point Penn Ar C'hleuz à Brest. Certaines de ses créatures ont pris la fuite sur les terre-pleins. Comme sur six autres giratoires, les décors réalisés pour la Toussaint ont pris place pour un mois. "C'est conçu autour des chrysanthèmes, pour les sortir des cimetières, explique Léo Magueur, directeur du service espace verts. La floraison va être assez impressionnante mais les fleurs vont faner très vite".

On essaie de se raccrocher aux thèmes où il y a des animaux : les gens aiment, ça accroche bien !

Les botrucs qui se glissent d'ordinaire dans la poche des sorciers ont un peu grandi © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Si le thème a été défini à partir des films dérivés de la saga, certaines équipes de jardiniers ont quand même pu pris des libertés. D'autres, comme celle de Jacques Hily, ont misé à 100% dessus : "on compte sur les enfants ou les adulescents, plaisante le paysagiste. Pendant la création des installations, _les gens nous faisaient des signes pour nous féliciter. Ça fait plaisir !_". Avant de se lancer dans le projet, certains de ses collègues et lui n'avaient jamais entendus parler de la saga de J.K. Rowling.

Niffleurs et botrucs géants

"Entre l'installation des structures et la mise en place des décors, ça a pris trois jours, explique Jacques Hily. En amont, _il faut compter deux semaines pour réaliser les animaux_". "La première structure, c'est de la ferraille, précise Léo Magueur. On crée le volume avec du grillage à poule, et on recouvre". Le niffleur géant est par exemple fait de bâches, de toile de jute pour ses mains, et de chutes de tuyaux pour les griffes.

L'occamy grandit ou rapetisse selon l'espace dont il dispose et prend ici toute sa place © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

L'araignée et le niffleur accueillent les automobilistes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Il n'y avait qu'un seul impératif, conclut le directeur des espaces verts : ne pas faire de créatures trop impressionnantes, pour ne pas effrayer les enfants !".