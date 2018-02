Autruche, France

Quoi de plus normal finalement, que de trouver des autruches à... Autruche ! Et c'est à l'entrée du village, à quelques dizaine de mètres du panneaux "Autruche", que Claude Lambert a installé son élevage il y a 19 ans. Trois autruches, deux émeus et trois nandous vivent là et malgré leurs origines, les températures glaciales de ces derniers jours ne semblent finalement pas trop les gêner.

La commune d'Autruche, dans les ardennes, près de Vouziers. © Radio France - Annelaure Labalette

Plus que le froid, c'est le vent qui dérange Adélaïde, Aglaé, Anatole et les autres. "Les autruches craignent le vent dans leurs oreilles", précise Claude Lambert, "Elles se mettent dans leur cabane ou alors le long du grillage, dos au vent et la tête dans leurs plumes, pour se protéger".

Mais par -10 degrés sous abri, c'est la nourriture qui est également importante, il faut des aliments nourrissants pour entretenir la couche de gras : "De la luzerne, du pois, du tournesol... ce que je trouve. Je concasse pour qu'elle digèrent mieux et je mélange à des coquilles d'huîtres pour le calcaire, les oligo-éléments et les vitamines", explique l'éleveur. Chaque jour, il faut 35 kilos de nourriture pour nourrir ces autruches.

Aglaé et Adélaïde, les femelles autruche © Radio France - Annelaure Labalette

Le mâle Nandou (plumage blanc) et deux femelles © Radio France - Annelaure Labalette

Cet élevage d'autruches existe depuis 1999 à Autruche. A l'époque, Claude Lambert était maire de la commune et aujourd'hui encore ses animaux contribuent à animer le village de 65 habitants puisque chaque année, 800 visiteurs viennent les voir. Au fond de son jardin, dans une cabane en bois, Claude a même créé une sorte de petit musée dans lequel il présente une collection de figurines, mais aussi des oeufs d'autruches, d'émeus et de nandous.

L'éleveur a également créé une page Facebook qui permet de suivre l'actualité de son élevage.

Claude Lambert dans son musée consacré aux autruches © Radio France - Annelaure Labalette

oeufs d'autruche (centre), d'émeu (à gauche) et de nandou (à droite) © Radio France - Annelaure Labalette