PHOTOS - Les Beatles ont leur petit musée au Coux-et-Bigaroque en Dordogne

Jean-Bernard Weenink, expose plus de 1500 objets consacrés aux Beatles dans son restaurant

Installé en Périgord depuis 2011, Jean-Baptiste Weeninck a deux grandes passions : la bande dessinée et les Beatles à qui il consacre un petit musée dans son restaurant le Bizart au Coux-et-Bigaroque en Dordogne.

Ce restaurateur originaire de Rotterdam aux Pays Bas collectionne depuis l'âge de huit ans tous les objets en rapport avec son groupe préféré. "Essentiellement des statuettes," précise-t-il. Certaines réalistes, d'autres plus caricaturales ou humoristiques. Mais on peut y trouver également des disques, des stylos, des coussins, des tapisserie, ou encore des photos.

Jean-Bernard Weenink, possède près de 800 figurines de toutes tailles des Beatles © Radio France - Emmanuel Claverie

Des pièces qu'il a amassées au fil des années et des voyages. Certains objets ont été ramenés de Chine, d'autres ont été acheminés du Zimbabwe en conteneur. "J'ai 68 ans, et c'est toujours ma passion reconnaît-il. J'adore toujours les Beatles, et toujours je cherche, que ce soit en vacances ou ici en France des petits trucs des Beatles"

Un portrait dédicacé par Paul Mc Cartney © Radio France - Emmanuel Claverie

Dans l'une des vitrines trône un portrait signé par Paul Mc Cartney. Jean-Bernard Weenink possède dans sa collection les signatures des quatre garçons de Liverpool. "La dernière est une signature très rare de John Lennon, j'ai une photo avec un signature originale de Paul Mc Cartney, J'ai un livre dédicacé par Georges Harrison et enfin une statue avec la signature de Ringo Starr, ça c'est complet", lâche-t-il avec un grand sourire.

Jean-Bernard Weenink, avec une tapisserie reprenant la célèbre pochette de l'album Abbey Road © Radio France - Emmanuel Claverie

Les Beatles ont inspiré les créateurs de statuettes © Radio France - Emmanuel Claverie

Ce petit musée, Jean-Bernard Weenink est heureux de le montrer aux clients de son restaurant, et aux fans qui viennent le voir. Pas question pour lui de faire payer l'entrée. "Parce que ça c'est ma passion explique-t-il, et la passion, ce n'est pas payable".