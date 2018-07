Sainte-Christine, France

Les 90 bénévoles de la Fête du Bois étaient sur le pont toute la journée à Sainte-Christine. Organisée par l'association les 4 saisons, la fête accueillait encore un concours de prestige : l'Auver'Jack. Il s'agit de la contraction d'Auvergne et de Lumberjack (en anglais, bucheron).

Parmi les participants, on trouvait deux équipes auvergnates mais aussi du beau monde, comme le champion de France Pierre Puybaret, triple champion de France de la discipline. Car oui, c'est un sport reconnu. "Avec de vrais règles, raconte le champion. On ne doit pas mordre une ligne de 10 cm avec la tronçonneuse, si les rondelles ne sont pas complètes, si on tape dans les marchepieds, alors on est disqualifié" explique-t-il. Son titre, il en est fier. "On espère toujours être champion du sport qui nous passionne".

Les relayeurs dont le coach de l'équipe de France en action ! © Radio France - Mickaël Chailloux

Un relais de 5 équipiers

Ce dimanche, il a fallu réaliser un relais entre plusieurs équipiers. Un des relayeurs doit tronçonner une rondelle, un autre s’occupe de scier un billon de bois avec une hache, et deux autres avec une scie. Pour faire le chrono le plus rapide, il fallait que le dernier relayeur grimpe à un mat de sapin (à 10 mètres de hauteur) pour sonner une cloche. L'objectif : le faire le plus vite possible.

Les scies étaient pour certaines installées sur le podium, où se trouvait le tableau des scores et les arbitres © Radio France - Mickaël Chailloux

Le grimpeur Julian (mais pas Alaphilippe) en action ! Il a 12 ans et grimpe au mat de sapin depuis 5 ans © Radio France - Mickaël Chailloux

Les bûcherons se préparent à scier, scier scier !!! © Radio France - Mickaël Chailloux