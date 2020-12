PHOTOS - Les championnats du monde du pull moche d’Albi se disputent cette année à la maison

La quatrième édition du championnat du monde des pulls moche vient de débuter à Albi (Tarn). Une compétition qui ne se prend pas au sérieux, qui sent bon l’esprit de Noël et qui à cause de la crise sanitaire se disputera chacun chez soit. Et cette année vous pourrez être les jurés.