PHOTOS - Les cigognes sont de retour dans le Gard

C'est le retour des grandes migratrices blanches dans le Gard : les premières cigognes sont déjà arrivées et s'installent dans les arbres et sur nos toits. La migration continue et va s'intensifier pendant ce mois de mars, et elle se poursuit jusqu'en avril. Selon le centre ornithologique du Gard, c'est une espèce qui se porte bien dans le département et plus largement en France. "C'est un animal protégé par la loi et aujourd'hui la cigogne n'est plus menacée. Elle trouve facilement de la nourriture sur nos territoires comme du poisson et des écrevisses de Louisiane, une espèce invasive" explique Eliott Huguet, chargé d'étude ornithologique.

Un oiseau qui plaît toujours aux habitants, notamment près de Saint-Gilles et Barjac, qui profitent de la venue des cigognes pour les observer et prendre des photos.