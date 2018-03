Tours, France

La ville de Tours prend des airs de manga le temps d'un week-end. Depuis ce vendredi 9 mars et jusqu'au dimanche 11 mars, la Japan Tours festival se tient au Palais des Congrès. Des milliers de visiteurs célèbrent la pop culture japonaise et donc, les mangas. Ils peuvent rencontrer leurs auteurs préférés, acheter des figurines ou encore, participer à des ateliers de dessin manga. Ils veulent surtout défiler dans leurs costumes. Les cosplayers revêtent les habits et les coiffures de leurs personnages fétiches et ils font tout pour les rendre exceptionnels.

Nicole, une mamie de 56 ans, se transforme en Zelda grâce à un costume qu'elle a entièrement confectionné © Radio France - Aurore Richard

Richard a fait réaliser son manteau noir sur mesure, son épée aussi... en Chine ! © Radio France - Aurore Richard