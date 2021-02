PHOTOS - Comme un air de printemps pour les Lavallois qui profitent du soleil ce week-end

Ce week-end des 20 et 21 février ont des airs de printemps. Il a fait ce samedi jusqu'à 17 degrés et malgré un vent toujours présent, des Lavallois étaient de sortie pour profiter du soleil.

17 degrés et un grand soleil à Laval en ce week-end du 20 et 21 février. La météo exceptionnellement clémente fait le plus grand bonheur des Lavallois et Lavalloises qui se sont rués ce samedi sur les bords de la Mayenne ou au jardin de la Perrine pour faire le plein de soleil.

Sur le chemin de halage, beaucoup de familles étaient de sortie en ce premier jour de vacances scolaires de février. "Je suis venue prendre l'air avec mon petit-fils, il voulait jouer au parc. Je l'ai pour le début des vacances donc j'en profite et il profite de mamie aussi", sourit cette Lavalloise.

De nombreux Lavallois sont venus profiter du soleil sur le chemin de halage © Radio France - Aurore Richard

Un vent persistant, obligent certains promeneurs à rester bien couverts, même si d'autres osent le short et font tomber le manteau. "J'avais ma doudoune mais quand je suis sortie du travail à la mi-journée, j'ai vu les rayons de soleil arriver alors je l'ai enlevée et je suis bien sans", explique une jeune femme.

La vue sur Laval est encore plus agréable avec un beau soleil et un ciel bleu © Radio France - Aurore Richard

Certains avaient même sorti leurs lunettes de soleil. "Il faut prendre le soleil même si on a le masque, ça fait du bien et on en a besoin par les temps qui courent", estime une promeneuse.

Certains ôtent même leurs manteaux pour profiter du soleil de Laval © Radio France - Aurore Richard

Les bancs du jardin de la Perrine à Laval sont tous pris ce samedi © Radio France - Aurore Richard