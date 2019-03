PHOTOS - Les lycéens fêtent le Père Cent à Niort

Les feux rouges et les carrefours de Niort envahis, ce mercredi, par des lycéens déguisés pour le Père Cent. Une tradition, cent jours avant le bac.

Niort, France

Dans les rues de Niort, ils n'ont pas pu vous échapper ce mercredi. Les lycéens fêtent le Père Cent. Une tradition pour les élèves de terminale, 100 jours avant le bac. Déguisés, les jeunes niortais sont postés aux feux-rouges et carrefours stratégiques pour récolter de l'argent en échange de quelques bonbons.

La guerre des feux tricolores

"Moi je suis déguisé en agent du FBI parce que je pense que ça marche mieux pour arrêter les gens, leur faire une petite chorégraphie", s'amuse Léo, en terminale ES au lycée Paul Guérin à Niort. Avec plusieurs camarades ils ont choisi le haut de la rue Saint-Gelais, au carrefour avec la rue Pluviault. Ils ont installé des tentes et dorment-là depuis lundi soir. "Et on se relaie la journée pour être sûr que le feu ne soit pas pris", poursuit Léo. C'est une véritable bataille !

Qui dit Père Cent dit déguisement © Radio France - Noémie Guillotin

Ces lycéens ont choisi le style DDE © Radio France - Noémie Guillotin

Avec toutes ces pièces, ils ont prévu une soirée ce mercredi. Mais Léo et ses camarades l'assurent - en souriant - : "c'est la dernière, après on n'arrête, on se met à fond dans les révisions".

Les lycéens "réservent" les feux tricolores parfois plusieurs jours à l'avance © Radio France - Noémie Guillotin