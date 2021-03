PHOTOS - Les morilles sont de retour en Périgord

Et si vous alliez faire un tour dans votre coin à champignon préféré ? Avec la pluie de ces derniers jours en Dordogne, et les températures douces de l'après-midi, les premières morilles ont fait leur apparition en Périgord. Les morilles sont en avance : elles arrivent généralement début avril.

A Sarlat, Jean Lissajoux est boulanger pâtissier traiteur. Il a eu le bonheur et la surprise d'en découvrir cinq dans son jardin jeudi soir : "Nous sommes allés admirer le coucher du soleil et là sous les chênes verts, on a vu pointer quelques morilles à notre grande surprise parce que l'on trouvait que cétait un peu tôt. Il va falloir partir à l'affût". Il n'a pas hésité à les cuisiner au grand bonheur de ses papilles et de celles de sa famille.

Ecoutez Jean Lissajoux Copier

Les morilles de Jean ont été cueillies dans son jardin - Jean Lissajoux

Au menu : croûte aux morilles

"On en a fait une croûte aux morilles avec une crème à l'ail et au comté"" raconte Jean Lissajoux.

Le dîner était tout trouvé ! - Jean Lissajoux

Rappelons que les morilles doivent être consommées bien cuites. Ce champignon est toxique quand il est cru ou consommé en trop grande quantité.