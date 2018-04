Saint-Orens-de-Gameville, France

5000 figurines Playmobil, issues de collections particulières, rassemblées dans une seule et même salle : voilà de quoi émerveiller les milliers de personnes qui se sont déplacées ce week-end à Saint-Orens, près de Toulouse. Certains ont même fait la queue sous la pluie, mais qu'importe pour Stéphane, qui est venu avec ses filles : "J'ai fait une demi-heure de route, je ne voulais pas rater ça ! mes filles sont fans de Playmobils, elles y jouent toute la journée, donc je pense que c'était une bonne idée ! elles en prennent plein les yeux".

Le zoo réunit toutes sortes d'animaux et de personnages sur une vingtaine de mètres carrés © Radio France - Nolwenn Quioc

Devant la reconstitution du zoo, Luna et Lucie acquiescent : "on adore parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ne pensait pas que ça existait, comme des personnages avec des béquilles !"

Aucun lien avec l'entreprise Playmobil

L'exposition est organisée par l'association Playmo du Sud, qui réunit des collectionneurs et qui est basée à Narbonne. Chaque année, elle organise une vingtaine d'expositions dans le sud de la France, à partir des collections de ses membres : "_Il n'y a aucun lien, aucun sponsor de Playmobi_l, explique Vincent Rousseau, le président de l'association. On construit nous-mêmes les décors : par exemple la grotte de Merlin, c'est Valérie qui l'a faite avec de la mousse expansive. Et pour la cathédrale, c'est un espagnol qui me fait des pièces en résine et que j'assemble ensuite. Et je customise certains personnages pour qu'ils aillent avec le thème des scènes."

A la Belle-Epoque, train à vapeur et calèche se côtoient © Radio France - Nolwenn Quioc

Car les décors sont soignés, autour de périodes historiques : la conquête de l'Ouest, la Belle Epoque ou encore la ville moderne. Et c'est d'ailleurs les décors qui attirent Jérémie, un des rares adultes à être venu sans enfants. "On est des grands gamins ! je suis venu avec un copain collectionneur. C'est impressionnant ! Les grandes maisons haussmanniennes, c'est magnifique. C'est le truc de gosses qui se prolonge, ça rappelle l'enfance !".

La mine d'or, un des incontounables de la scène "La conquête de l'Ouest" © Radio France - Nolwenn Quioc

Un jeu intemporel qui passe de génération en génération

Beaucoup de parents ont d'ailleurs légués à leurs enfants les figurines avec lesquelles ils jouaient quand ils étaient petits, comme Nathalie : "Je suis née à peu près en même temps que les Playmobils ! J'y ai joué quand j'étais petite, et maintenant c'est au tour de mon fils. C'est intemporel !"

Pour les collections ou simplement pour s'amuser, il semble donc que les Playmobils aient encore de longues années devant eux.

A l'abordage ! © Radio France - Nolwenn Quioc

Quelques figurines étaient disponibles à la vente © Radio France - Nolwenn Quioc