Toulouse, France

Petit ou gros, populaires ou moins, dans les allées du parc des expositions de Toulouse, il y en a pour tous les goûts, et les amateurs de chiens ont de quoi être ravis. "C'est le bon événement pour venir se renseigner avant l'achat d'un chien, car ici, il n'y a pas de chiots à vendre, explique Yves Emmanuel Villanova. On peut donc venir échanger avec les éleveurs et voir quelle race correspond à leur souhait ou à leur style de vie, sans tomber dans le problème des salons de chiots. Les chiots c'est toujours mignon, mais six ou huit mois après, ce n'est pas la même chose".

Le Saint-Bernard est très mignon quand il est petit, mais il a besoin de place, d'espace pour courir et d'être élevé avec soin © Radio France - Nolwenn Quioc

Des dizaines de races différentes sont présentées jusqu'à ce dimanche soir. Et certaines ont plus la côte que d'autres : le bouledogue français et le chihuahua restent au top des ventes et des naissances, mais pour les chiens un peu plus gros, le golden retriever prend le pas sur le labrador. "Vous savez c'est l'effet de mode : on en voit beaucoup, les célébrités en ont, et plus une race est vue, plus elle donne envie aux gens d'avoir la même".

Le golden retriever, un chien très sociable, est particulièrement apprécié des familles © Radio France - Nolwenn Quioc

Et le golden retriever est un chien particulièrement agréable à vivre, explique Stéphanie. Elle est venue avec Marvel, 20 mois, pour le concours de beauté. " c'est un bon chien de famille, très proche de ses maîtres, et il s'entend très bien avec les enfants ou les autres animaux".

Le caniche, lui, n'est plus vraiment tendance, et c'est tant mieux explique Catherine, une éleveuse qui présente avec Makikata, son petit caniche toy : "le caniche a été à la mode il y a 20-25 ans, et ça a été un désastre. N'importe qui se disait "super,je vais faire des chiots et les vendre" quitte à marier père et fille, frère et sœur. C'est pour ça qu'il a mauvaise réputation, le petit chien à sa mémère, hargneux, il veut mordre tout le monde. mais vous voyez le mien, il ne fait pas ça ! le caractère a été retravaillé et maintenant on a des petits chiens qui sont des petits chiens. Pas des trucs un peu tarés."

Makikata le caniche Toy et sa maîtresse Catherine ont déjà remporté plusieurs concours de beauté © Radio France - Nolwenn Quioc

Les chiens chinois sont aussi représentés, avec le chinois nu et plusieurs élevages de chi tsu, des chiens "particulièrement calmes et avenants" précise Loreline, occupée à coiffer sa petite boule de poil. "On y passe du temps : sur celui là on a passé trois heures, entre le lavage, l'hydratation du poil et le lissage".