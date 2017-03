PHOTOS - Les pompiers de Belfort ont sauvé... un doudou !

Les pompiers de Belfort sont intervenus ce jeudi en fin d'après-midi sur le pont des Arts. Munis d'une échelle, l'un d'entre eux a dû descendre sur les berges de la Savoureuse pour sauver le doudou d'une petite fille de deux ans.

C'est la grand-mère de la petite fille qui a appelé les pompiers ce jeudi en fin d'après-midi. Sa petite fille de deux ans vient de jeter son doudou et sa tétine du haut du pont des Arts à Belfort et le doudou rose est tombé en contrebas sur les rives de la Savoureuse. Les pompiers ont donc sorti une échelle et l'un d'entre eux est descendu chercher le précieux doudou. Une intervention de quelques minutes. La mamie a dit merci, la petite fille aussi avant de serrer très fort son doudou dans ses bras.

C'est la mamie qui a appelé les pompiers © Radio France - Emilie Pou

La femme pompier est donc descendue à l'aide d'une échelle © Radio France - Emilie Pou

Le doudou était tombé sur les rives de la Savoureuse © Radio France - Emilie Pou