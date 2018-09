Saint-Gély-du-Fesc, France

Six maisons de retraites héraultaises en compétition. Pour ces premières Olympiades, chaque Ehpad était représenté par une petite dizaine de personnes âgées de 79 à 98 ans qui se sont affrontées dans plusieurs disciplines : concours de tricot, chamboule-tout, pétanque, jeu de quille ou encore quiz remue-méninge.

Ces Olympiades, c'est du sport mais c'est aussi de l’animation, de la convivialité et du partage- Patrice Brail, directeur de l'Ehad Belle Viste de St-Gély

L'idée vient de Cécile Vigny, animatrice à l'Ehpad Belle Viste de Saint-Gély-du-Fesc, établissement organisateur. "L'objectif principal c'est de casser l'image de l'Ehpad qui est un mouroir. En fait, non, il y a de la vie et justement c'est un moment de vie qui est très important." La journée a commencé par une rencontre entre tous les participants, suivie d'un apéritif puis d'un pique-nique collectif.

Concours de tricot, pétanque, jeu de quille et quiz remue-méninge

Dans l'après-midi, place à la compétition! Chacun des concurrents passe d'un stand à un autre. A la table du concours de tricot, il faut être la plus rapide et c'est Jackie qui est en tête mais elle préfère jouer la carte de la modestie, "je sais pas où les autres en sont. Je les bats? Bon..." Au stand des tirs au but, les olympiens ont le choix : au pied ou à la main pour lancer la balle. Michel se met en place, appuyé sur son déambulateur. Lui a décidé de tirer à la main et marque plein centre : 15 points pour son équipe.

Rien que le projet est important puisqu’avec les résidents on a fait des t-shirt, des banderoles, on a choisi des noms. Ils ont fait des exercices physiques. L'équipe des Old Blacks a même préparé un haka qu'ils ont fait en début de compétition- Martin Clairet, directeur des Ehpad le Mas Marguerites à Vendargues et Villa Marie à Sussargues

En fin de parcours, Gaston en termine avec la compétition. Pour cet ancien athlète, si participer est important, gagner c'est encore mieux. "On a toujours envie de gagner mais en donnant le maximum de soi-même." La couleur de l'équipe de Michel est le noir. Du coup, ils ont décidé de s'appeler les Old Blacks et ont floqué au dos de leur maillot la fougère argentée, symbole des rugbymen Néo-Zélandais. Les Old Blacks ont fini troisièmes derrières les deux Ehpad de Saint-Gély.

Gaston, un des Old Blacks © Radio France - Salah Hamdaoui

La table du concours de tricot © Radio France - Salah Hamdaoui