PHOTOS : les premiers cèpes sont sortis en Lozère

Inutile de vous ruer en Lozère pour espérer trouver des champignons par dizaines. C'est une première pousse très symbolique et très localisée. Malgré des sols très secs, certains veinards ont déniché ces derniers jours quelques cèpes. Parmi eux, Christelle et son compagnon Pascal, originaires de Saint-Etienne-du-Grès dans les Bouches-du-Rhône, actuellement en vacances à Cubières près de Villefort. Après trois jours à arpenter différents coins à champignons, ils sont tombés ce mardi sur une douzaine de cèpes dans la fôret de Mercoire. "Le sol était très sec. Mais on a trouvé un endroit très humide. On a aperçu une amanite tue-mouches. Cela nous a interpellé et on a continué notre chemin avant de trouver notre bonheur" affirme Christelle.

"Les orages de ces derniers jours ont permis d'humidifier le dessus du sol. D'où la sortie par endroit de certains cèpes. Mais c'est très localisé" reconnait Marc Rutten fondateur du groupe Facebook "Entraide Cèpes Cévenols"

Christelle après sa cueillette - CR