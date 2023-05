PHOTOS - Les vestiges d'une villa gallo-romaine et des squelettes découverts à Lure

Deux mois de travaux, de fouilles. Et de belles découvertes sur ce site de 700 m² situé boulevard de Franche-Comté à Lure. Les vestiges d'une villa gallo-romaine du Ier au IIIe siècles selon les chercheurs ont été sortis de terre et 47 squelettes ont également été trouvés. Les archéologues de l'INRAP terminent leur mission ce vendredi.

Les archéologues ont creusé à quelques mètres de profondeur pour découvrir les vestiges d'une villa gallo-romaine. © Radio France - Bradley De Souza

Plus de 2.000 ans d'histoire

"Ce que l'on sait c'est qu'il y a une villa gallo-romaine et plus précisément un bout de cette habitation qui s'étend jusqu'au bout du boulevard Franche-Comté, c'est dire la taille !", explique Benjamin Defert, un des archéologues. Ce bout de villa correspond à la salle de bain.

Les archéologues de l'INRAP ont reçu la visite de plus de 400 petits curieux sur ce site depuis plus de deux mois. © Radio France - Bradley De Souza

"On avait encore des sols en béton romain et puis on pouvait ce qui servait à élever le sol c'est pour ça que l'on peut dire qu'il y avait du chauffage par le sol et qu'il s'agit donc de grandes baignoires chauffées", poursuit Benjamin Defert. Des canalisations en bois qui datent de 2.000 ans ont été trouvées. "L'humidité les a conservées", analyse l'archéologue.

Une fois cette villa abandonnée, ce site a servi de cimetière. Quarante-sept squelettes ont été trouvés par les chercheurs. "Tout ce que l'on a trouvé va être analysé par des spécialistes chacun dans leur domaine à Besançon. Et puis on aura deux ans pour écrire un rapport et en tirer toutes les conclusions. A la fin on pourra reconstituer le site en 3D", conclut Benjamin Defert.