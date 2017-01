PHOTOS - Marseille accueille la rampe géante du RedBull Crashed Ice

Le Red Bull Crashed Ice, c'est une sorte de course sur patins à glace où presque tout est permis. Elle aura lieu les 13 et 14 janvier dans le 2e arrondissement de Marseille. Les travaux pour construire le parcours glacé de 320 mètres entre la place Bargemon et le Vieux-Port battent leur plein.

Après avoir été capitale européenne de la culture en 2013, Marseille sera cette année la capitale européenne du sport. À cette occasion, la cité phocéenne accueille vendredi 13 et samedi 14 janvier "le Red Bull Crashed Ice" une sorte de course sur patins à glace où presque tout est permis. Une rampe s'installe entre la place Bargemon et le Vieux-Port, une rampe sur laquelle les patineurs vont devoir éviter les obstacles. L'événement sera gratuit mais il faut réserver sa place.

La piste de 320 mètres s'installe dans le 2e arrondissement de Marseille. © Radio France - Pierre Cloix

La piste sera gelée pour que les patineurs puissent dévaler jusqu'au Vieux-Port. © Radio France - Pierre Cloix

Les athlètes français Pacome Schmitt et Tristan Dugerdil feront face aux meilleurs patineurs du monde devant la foule sur cette piste. © Radio France - Pierre Cloix