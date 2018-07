PHOTOS - Mondial 2018 : Le titre de champions du monde fêté au Pays Basque

Par Thibault Vincent et Céline Arnal, France Bleu Pays Basque

Scènes de liesse, concerts de klaxons, défilés avec drapeaux bleu-blanc-rouge au vent, et autres scènes plus cocasses, le pays basque a fêté ce dimanche soir le deuxième titre de championne du monde de l'équipe de France, et de son sélectionneur bayonnais, qui a battu la Croatie (4-2) en finale.