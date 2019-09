PHOTOS - Naissance d'un zèbre à pois dans une réserve kényane

Naissance rarissime dans une réserve du Sud-Ouest du Kénya, la Maasai Mara National Reserve : un zébreau brun à pois blanc a montré le bout de son museau. Nommé Tira par les personnels de la réserve, ses pois seraient dus à une anomalie génétique rare, qui le rend donc plus fragile. Même si la petite bête tranche avec ses congénères, elle semble avoir été bien acceptée par les autres zèbres de la réserve.

Il faut savoir qu'à la naissance, un zèbre est noir : les rayures blanches apparaissent et inhibent la production de mélanine. D'après les chercheurs, les rayures auraient pour fonction de perturber les mouches tsé-tsé et les taons.

Le personnel de la réserve s'inquiète car l'animal pourrait devenir une attraction voir une cible. L'animal doit être placé sous surveillance, d'autant plus que les précédents spécimens observés de zèbres tachetés n'ont jamais survécus plus de six mois.