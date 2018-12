PHOTOS - Noël : les motards de Bourgoin-Jallieu se déguisent pour donner le sourire aux malades de l'hôpital

Les motards du Rebel Kustom Motorcycle club de Bourgoin-Jallieu se sont déguisés en mascottes de dessins animés pour égayer l'hôpital le temps d'une journée à la veille de noël. Ils ont fait le bonheur des enfants et des adultes et se sont prêtés au jeu des photos.

Bourgoin-Jallieu, France

On peut être un gros dur et avoir un grand cœur. Les motards du Rebel Kustom Motorcycle club de Bourgoin-Jallieu en sont la preuve. Pour redonner les sourire aux enfants (et aux adultes) malades de l'hôpital, ils n'ont pas hésité à enfiler ce 24 décembre leurs plus beaux déguisements. Minnie, Mickey, Dingo, et bien sûr le père noël en personne étaient présents. Alors forcément, tout le monde voulait avoir sa petite photo.

Christian, membre du Rebel Kustom Motorcycle Club de Bourgoin-Jallieu Copier

Les motards ont choisi leurs rôles, père noël, renne ou personnage de dessin animé © Radio France - Nicolas Joly

À côté des blousons en cuirs et des t-shirts noirs, les costumes colorés des mascottes © Radio France - Nicolas Joly

Jérôme quitte son costume de motard pour enfiler son costume de Minion © Radio France - Nicolas Joly

Les costumes appartiennent tous à Michel (à gauche), le président du club © Radio France - Nicolas Joly

Les soignants qui passent la nuit de noël à l'hôpital sont retombés en enfance en voyant les mascottes © Radio France - Nicolas Joly

Les bikers font un effort d'interprétation pour incarner les personnages © Radio France - Nicolas Joly