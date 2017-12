PHOTOS - Noël : une habitante de Buxerolles expose 170 poupées dans son jardin

Chaque hiver depuis 15 ans, Michelle Giraud expose des poupées de Noël dans son jardin. Une idée inspirée des traditions alsaciennes. Elle confectionne elle-même les personnages, selon ses envies et celle de ses petits-enfants.

La Reine des Neiges, Dark Vador, le Petit Poucet, le Petit Chaperon rouge, Shrek, Zorro... Tous ces personnages ont leur poupée de Noël dans le jardin de Michelle Giraud. Elle en a ouvert les portes au public samedi 9 décembre et ses voisins s'y sont pressés, comme chaque année. "Toutes les provinces qui sont représentées, habillées en tenue d'époque, en tenue de région, c'est magnifique", s'émerveille Rémy.

Il y a une recherche énorme, c'est merveilleux. - Rémy

Les anciennes régions représentées par des poupées de noël à Buxerolles © Radio France - Armêl Balogog

Cette année, Michelle Giraud a rajouté une dizaine de personnages, dont Pollux, Zébulon, Mani, Cid et Scrat de L'Âge de Glace. Des personnages qui plaisent beaucoup à sa petite-fille, Manon, mais son préféré reste celui de Rebelle, une princesse de dessin animé qu'elle a expressément commandée il y a plus de trois ans.

Rebelle, à gauche, la poupée de Noël préférée de Manon à Buxerolles © Radio France - Armêl Balogog

La passionnée passe l'année à coudre les vêtements des poupées, à raccommoder ou améliorer les anciennes. Elle prend ensuite un mois pour tout installer dans son jardin. "Cette année, j'ai mesuré le travail que c'est, comme je vieillis, raconte l'habitante de Buxerolles. Mon mari ne peut plus m'aider, il me faut un mois pour les installer et à la vitesse que je peux."

Mais elle tient bon, fidèle à son émerveillement, il y a 16 ans en Alsace. "C'est fantastique. Là-bas, ils décorent tout. Ils mettent les poupées sur le bord de la route, c'est à la portée de tout le monde, personne n'y touche. On avait trouvé ça magique." A Buxerolles en revanche, quelqu'un lui a volé quatre personnages, dont Maître Yoda et un Pokémon. Leur créatrice a failli arrêter, mais ça famille l'a convaincue de continuer, pour faire vivre la magie de Noël aux enfants.

Les personnages de "La Reine des Neiges" et de "L'Âge de glace" à Buxerolles © Radio France - Armêl Balogog

(Le jardin du 95 route de la vallée à Buxerolles est ouvert au public du 9 décembre au 7 janvier, tous les soirs de 17h30 à 22h30