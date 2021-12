[PHOTOS] Nord Isère : à l'approche de Noël, des airs de Disneyland à Charantonnay !

Si vous cherchez à vous plonger dans la magie de Noël une fois la nuit tombée, France Bleu Isère a déniché LA commune où vous rendre : direction Charantonnay dans le Nord Isère, à mi chemin entre Bourgoin-Jallieu et Vienne.

Les familles construisent eux-mêmes une partie des décorations de Noël © Radio France - Noémie Philippot

Dans ce village, trois générations d'une même famille assurent les illuminations pour les fêtes : le grand-père, Roger Chatain, ses fils et son petit fils ! En tout, cinq maisons sont illuminées, avec des décorations qu'ils commencent à installer dès le mois d'octobre et qu'ils construisent en partie eux-mêmes ! "On rentre un peu en concurrence chaque année, pour essayer d'avoir les plus belles illuminations", rigole Didier Chatin, l'un des fils.

Dragon, bateau et même... dinosaure !

Sur la maison de Didier Chatin, on trouve notamment un dragon, un pégase et un bateau, en plus de toutes les guirlandes lumineuses familiales. Même si cela fait plus de quinze ans que toute la famille installe des kilomètres de guirlandes pour Noël, il a encore les yeux qui brillent quand il les regarde : "C'est féérique, magnifique. Et puis voir les gens s'arrêter, entendre les enfants s'extasier, c'est un vrai plaisir".

Et si vous venez de Bourgoin, sur la route vous verrez même des dinosaures dont un fait plus de dix mètres ! C'est au niveau de la Ferme Bleue, l'une des maisons des Chatain, qui est entre Charantonnay et Artas.