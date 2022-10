PHOTOS - Octobre rose à Pulnoy, les habitantes exposent leurs soutiens-gorge

Pendant tout le mois de septembre, plusieurs points de collecte ont été proposés aux habitantes de Pulnoy, commune près de Nancy. "On a prévenu que l'on préparait une surprise à l'occasion d'Octobre rose, mais sans donner de précisions, " indique à la mairie, Lauric Didier Mougin, en charge de la communication.

Et ce lundi 17 octobre, la surprise ! plusieurs dizaines de soutiens-gorge accrochés sur des filins en hauteur dans le centre de la commune, au Bourg. Ils vont rester là jusqu'à la fin du mois d'octobre, dans le cadre d'Octobre rose, un mois de mobilisation partout en France pour alerter et inciter les femmes à se faire dépister. "Pour vous en souvenir, passez au bourg et levez les yeux", écrit la commune sur ses réseaux sociaux, qui rappelle "détecté à un stade précoce, le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10."

197 soutiens-gorge sont accrochés sur les 572 récupérés à Pulnoy - Mairie de Pulnoy

En tout 572 soutiens-gorge ont été collectés, 197 sont accrochés ! Des femmes ont initié et mis en place le projet Carole Régnière, agent municipale et la conseillère municipale en charge de la santé Marie-Claude Dannebey.