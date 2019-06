PHOTOS - OFNIJEC : le radeau du foyer des jeunes de Saint-Jean-sur-Mayenne termine une nouvelle fois premier

Les 26 radeaux ont bien passé l'écluse de Laval avec plus ou moins de difficulté ce dimanche. Comme chaque année, les participants ont décoré leur objet flottant pour la 31ème compétition des OFNIJEC. Le thème retenu par les organisateurs de la Jeune chambre économique de Laval est le zoo. C'est le gorille du foyer des jeunes de Saint-Jean-sur-Mayenne qui s'impose cette année.

Hugo, Noé et Sofiane de l'équipe gagnante. Le maire de Laval, François Zocchetto qui sort de la coupe. © Radio France - Willy Moreau

Des seaux d'eau pour se réveiller

Environ 300 participants ont ramé de Saint-Jean-sur-Mayenne jusqu'à Laval sous un soleil moins agressif que la veille mais tout de même étourdissant. "On se mettait des seaux d'eau pour se réveiller, en plaisante Noé, 14 ans, première participation. Ce n'était pas trop dur, il y avait un bon esprit d'équipe, on était joyeux. Tout le monde nous donnait le sourire".

Cette équipe sourit encore avant d'atteindre l'écluse.... La suite dans la vidéo ci-dessous. © Radio France - Willy Moreau

Avec Sofiane, Hugo, Corentin et Salomon, ces jeunes du foyer de Saint-Jean-sur-Mayenne terminent premiers de la course. Tout a été étudié pour la victoire confie Hugo, deux trophées en quatre participations : "Nous avons beaucoup réfléchi pour que notre radeau soit le plus rapide possible et le moins lourd. C'est un type catamaran avec deux flotteurs en résine. Nous avons mis deux à trois mois pour le fabriquer".

Quasiment tous les participants ont fini à l'eau. © Radio France - Willy Moreau

Au total, 26 radeaux ont descendu la Mayenne. © Radio France - Willy Moreau

Cette année, le thème retenu était le zoo. Le public semble amusé de voir surgir sur la Mayenne des zèbres, des tortues ou des vaches. Parmi les personnes présentes le long des quais, un couple pas ordinaire, Patrick et Michelle :

Patrick et Michelle se rappellent de leur participation aux OFNIJEC en 2008. Copier

Au total, 10 des 42 membres de la Jeune chambre économique ont travaillé sur la manifestation. Une opération de sensibilisation à la pollution des mégots a été menée en parallèle avec une énorme cigarette de six mètres de long installée le long des quais, une structure flottante représentant des cigarettes et la mise à disposition de quatre cendriers réalisés et prêtés par l'artiste David Prime.

L'énorme cigarette pèse plus de 400 kilos ! © Radio France - Willy Moreau