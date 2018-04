Ottange, France

Le record du monde de chaîne de lunettes battu ! 45 000 paires de vieilles lunettes ont été accrochées ensemble pour former une grande chaîne au sol, ce samedi 14 avril, entre Ottange et Rumelange.

Le parcours des lunettes fait 2 508 mètres. © Radio France - Soizic Bour

2 508 mètres parcourus

L'expert est passé et 2 508 mètres en tout ont été parcourus ! L'ancien record était de 30 000 paires. Une initiative du Lions Club des Vallées de l'Orne Fensh Alzette au profit des pays d'Afrique. Objectif : promouvoir le recyclage, la lutte contre la cécité, dépister les troubles visuels et plus globalement faire connaître l'action du Lions Club à travers le monde.

Maurice Pierron, l'instigateur du projet. © Radio France - Soizic Bour

Une chaîne de solidarité

La chaîne de lunettes s'étend d'Ottange à Romelange, en passant par la frontière luxembourgeoise. "Ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas de frontières au Lions Club, et toutes ces paires de lunettes peuvent ressembler à des humains qui se tiennent la main et forment une chaîne de solidarité", souligne Maurice Pierron, président du Lions Club des Vallées de l'Orne Fensh Alzette et instigateur du projet.

Les bénévoles ont passé près de 4 heures a assembler les paires de lunettes. © Radio France - Soizic Bour

La chaîne de lunettes est donc plutôt symbolique, puisque chaque paire récupérée aura une seconde vie : "Elles vont toutes aller au Havre ou elles seront triées, lavées et recyclées", explique Maurice Pierron. "Ensuite elles seront envoyées en Afrique mais aussi en Asie et en Amérique latine", ajoute-t-il. 500 paires ont déjà été offertes à des enfants de Bujumbura, au Burundi. "Là bas, c'est une denrée très rare, parce qu'une paire de lunette de soleil peut coûter autant que le salaire moyen d'un Burundais", rappelle Maurice Pierron.

Près de 45 000 paires de lunettes ont été récupérées. © Radio France - Soizic Bour

Tous les dons reversés au Lions Club servent à financer leurs projets. Le dernier en date : la création du premier service de "grand brûlés" à l'hôpital de Dakar, le seul en Afrique de l'Ouest. Depuis la création du Lions Club International il y a 100 ans, deux millions de paires de lunettes ont été récupérées.