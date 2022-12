PHOTOS - Ouistreham sous la neige vue du ciel

C'est rarissime. En général, la neige s'arrête à l'intérieur des terres et les plages sont épargnées par les flocons. Cela n'a pas été le cas dans la nuit de mardi à mercredi sur les côtes du Calvados à l'occasion d'un épisode de neige précoce. C'est même le contraire qui s'est produit avec jusqu'à cinq centimètres de neige sur la Côte Fleurie, entre Caen et Honfleur. Les plages de Trouville et Deauville ont été bien blanchies tout comme celle de Merville-Franceville.

De l'autre côté de l'Orne, à Ouistreham à une dizaine de kilomètres de Caen, le paysage est aussi époustouflant avec un couche de neige de plusieurs centimètres qui a recouvert l'immense plage du débarquement.

Vincent Saltarin, photographe amateur ouistrehamais, a profité de l'occasion pour sortir son drone de photo avec sa fille. Il a autorisé France Bleu à publier ces clichés, qui montrent la beauté du trait du côte, la Pointe du Siège et l'estuaire de l'Orne, sous un angle unique.

La plage de Ouistreham - Vincent Saltarin DR

Vincent Saltarin, 39 ans, est gendarme à Ouistreham depuis 2016 et il vient souvent sur la plage faire des photos. Il habite à moins de deux kilomètres. Mais jamais il n'avait eu l'occasion de saisir des clichés sous la neige : "J'ai profité du fait que le paysage soit beau pour sortir mon drone. Je l'ai depuis cet été mais j'avais pas la version toute blanche.. On ne voit vraiment pas ça tous les ans donc c'est sympa".

La plage de Ouistreham enneigée :

Vue aérienne de la plage de Ouistreham entièrement blanchie par la neige - Vincent Saltarin DR

L'estuaire de l'Orne et la Pointe du siège, réserve naturelle de Ouistreham :

La Pointe du Siège enneigée vue du ciel - Vincent Saltarin DR

L'estuaire de l'Orne enneigé entre Merville-Franceville et Ouistreham - Vincent Saltarin DR

La cabane de la Pointe du Siège, sur les bords de l'estuaire de l'Orne à Ouistreham - Vincent Saltarin DR

Le soleil matinal a ajouté encore un peu de magie aux clichés du photographe amateur - Vincent Saltarin DR

La plage de Riva Bella, depuis l'estuaire de l'Orne en direction de Lion-sur Mer :