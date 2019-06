PHOTOS - Pablo Signoret, sur un fil à 200 mètres de haut entre le Fort de Bregille et la Citadelle de Besançon

Besançon, France

Vertigineux. C'est l'exploit peu banal réalisé ce dimanche par le funambule - les spécialistes disent highliner - Pablo Signoret à Besançon. En point d'orgue du festival Grandes heures nature, l'équilibriste a réalisé une traversée de 802 mètres de long sur un fil perché à près de 200 mètres (180 au départ, 150 au plus près du sol), entre le fort de Bregille et la Citadelle de Besançon.

Une traversée de 802 mètres, sans tomber une seule fois

Assuré grâce à un baudrier d'escalade et une longe reliée à la sangle, le jeune homme de 20 ans a effectuée la traversée en une demi-heure et sans tomber une seule fois, sous l'oeil incrédule et admiratif de centaine de curieux.

Mitraillé par les photographes, il s'est même permis de faire le show et de leur offrir un frisson en sautant dans le vide après son arrivée. Mais il ne minimise pas son exploit : "C'est quand même un challenge, parce que c'est dur de faire quelque chose sur commande, explique Pablo Signoret. Quand on est dans la montagne et qu'on peut le faire trois fois par jour c'est autre chose que là où on doit le faire à un moment précis devant des gens."

Loin du record du monde

La performance est belle mais loin du record du monde établi par Pablo et deux amis en 2017 : 1662 mètres à 340 mètres de haut au Cirque de Navacelles dans les Cévennes.