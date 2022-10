PHOTOS - Pour Halloween, une maison se transforme en manoir hanté à Comps

Ce sont les vacances de la Toussaint et dans le Gard, c'est le moment de venir frissonner au manoir hanté de Comps (Gard). Des pirates, des sorcières et un cimetière abandonné, tout est fait pour avoir peur pour le grand bonheur des petits et des grands. Déguisés en prêtre et en faucheuse, les propriétaires Ludovic et Ludovic vous proposent une visite théâtralisée de leur jardin, avec différentes saynètes. Les visites se font à partir de 18h jusqu'à 22h, les gens donnent ce qu'ils veulent.

Un épouvantail géant trône à l'entrée © Radio France - Adèle Chiron

L'idée est venue durant le confinement, le couple a proposé aux habitants du quartier, une soirée Halloween dans leur jardin. Le succès est tel, que depuis deux ans il organise ces visites. L'année dernière 1 700 personnes ont tenté l'expérience. Si vous avez envie de vous faire peur, le manoir est ouvert jusqu'au lundi 31 octobre avec un bal des sorcières de 20h à minuit.

Près de 600 visiteurs en trois jours © Radio France - Adèle Chiron