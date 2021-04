PHOTOS : première naissance de louveteaux à la réserve zoologique de Calviac en Dordogne

Après les deux bébés chouettes, le Tamarin, le carnet rose s'allonge en Dordogne avec la naissance de trois louveteaux à crinière à la réserve zoologique de Calviac en Périgord. Ces loups à crinière sont nés le 1er mars dernier. Ils ont été pesés, pucés, vaccinés et baptisés par les soigneurs : Cliff, Bélem et Bahia. Ils seront à nouveau pesés en juin prochain.

Les louveteaux seront visibles à partir du 19 mai par les visiteurs car la réserve devrait obtenir l'autorisation de rouvrir.

La première naissance de loups de la réserve

Les petits sont arrivés à la grande surprise de l'équipe de la réserve car le couple n'était formé que depuis peu. Carlos, le mâle est arrivé il y a un an et demi. Cela remonte à septembre 2020 pour Carlita, la femelle. Les louveteaux vont rester dans un premier temps avec leurs parents avant d'être envoyés dans d'autres réserves zoologiques en Europe pour former d'autres couples explique Emmanuel Mouton, le directeur et le fondateur de la réserve.

Le loup a crinière est une espèce de grands canidés sud-américain. La majorité des individus vivent au Brésil dans les grandes plaines mais sont menacés par l'extension de l'agriculture.

Les louveteaux ont été baptisés Cliff, Bélem et Bahia par les soigneurs - Réserve zoologique de Calviac